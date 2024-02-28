المملكة المتحدة تدعو إلى وقف فوري للقتال في غزة وتوفير الغذاء للسكان

دعت المملكة المتحدة إلى وقف فوري للقتال في قطاع غزة، وتحقيق تقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار من أجل التخفيف من حدة الجوع والمعاناة الكارثية في قطاع غزة.

وقالت ممثلة المملكة المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد - خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الأمن الغذائي في غزة - إن بلادها تدعو جميع الأطراف إلى وقف القتال فورا.

وأكدت ممثلة المملكة المتحدة - بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم /الأربعاء/ - أن "هذا أمر بالغ الأهمية لإدخال المساعدات وإخراج المحتجزين، ومن ثم التقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار"، مشددة على أن "هذه هي الطريقة الوحيدة للتخفيف من حدة الجوع والمعاناة الكارثية في غزة".

وحثت الاحتلال الإسرائيلي على السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وتسهيل توزيعها في جميع أنحاء القطاع وفتح المزيد من المعابر لفترة أطول للسماح لهذه المساعدات المنقذة للحياة بالوصول إلى من يحتاجون إليها في أقرب وقت ممكن.

وقالت ممثلة المملكة المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة: "يساورنا القلق بشكل خاص إزاء اضطرار برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق إيصال المساعدات إلى شمال غزة، بسبب انهيار القانون والنظام. لا يمكن لعمليات الإنزال الجوي أن تحل محل التسليم البري؛ يحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى الوصول الآمن ودون عوائق إلى الشمال عبر معبر إيريز الآن"، داعية الاحتلال الإسرائيلي إلى استئناف إمدادات المياه والكهرباء، وهو أمر بالغ الأهمية لإنتاج الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

