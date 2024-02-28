«هيئة الطاقة»: 35% نسبة مشاركة القطاع الخاص بالطاقات المتجددة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع اتخذ عددًا من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى إذ تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفى إطار التوجه العالمى والمصرى لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين تمت إضافة نشاط إنتاج وتداول وتخزين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لنشاط الشركة القابضة لكهرباء مصر

وفي ذات السياق أوضح الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن قطاع الطاقة المتجددة تمكن في مصر من إحراز نجاحات من أهمها ارتفاع القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 6،6 جيجاوات، بمشاركة بلغت حوالي 35% من جانب القطاع الخاص الذي يعمل إلى جانب ذلك على تطوير مشروعات إضافية تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات تتجاوز 42 ميجاوات.



محطة الطاقة الشمسية توفر ما يقرب من 16% من احتياجات مدينة الجونة

حيث وقعت مدينة الجونة إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحرالأحمر اتفاقية تعاون جديدة مع شركة SolarizEgypt لإنشاء المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية بالمدينة وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع وتبلغ استثمارات المرحلة الثانية حوالي 200 مليون جنيه مصري بسعة 7.2 ميجاوات للوصول الى سعة اجمالية للمرحلتين 14 ميجاوات حيث يقدر الإنتاج الكلي للمرحلتين بنحو 32000 ميجاوات ساعة سنويًا ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الثانية بحلول الربع الرابع من 2024 بنظام اتفاقية شراء الطاقة (PPA).



وتمثل المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية خطوة استراتيجية في تطوير البنية التحتية بمدينة الجونة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة تأكيدًا على المكانة الرائدة لمدينة الجونة في المنطقة اهتمامهًا بتلك المبادرات. وقد سيبلغ التأثير البيئي للطاقة النظيفة الناتجة من محطتين الطاقة الشمسية لمدة سنة ما يعادل إزالة 2،574 سيارة عن الطريق، وزراعة 338،371 شجرة، وتقليل 11،843كجم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإمداد حوالي 3،047 منزل بالطاقة، مما يسهم بشكل كبير في دعم الجهود المحلية نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.



وأعلن محمد عامر الرئيس التنفيذي للمدينة عن تجسد الاهتمام المتزايد للتوجه نحو الطاقة النظيفة ويعد هذا الاهتمام الذي توليه الجونة للحفاظ على البيئة هو جزء أساسي وجوهري في كيفية تطوير المدينة وتوفير التجربة التي نهدف إلى تقديمها للمقيمين والزائرين وتستكمل هذه الخطوة رؤية مدينة الجونة لتوفير تجربة حياة مختلفة. وقال "تمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبأفريقيا ونسعى في مدينة الجونة إلى استغلال الموارد الطبيعية في توليد الكهرباء حيث توفر محطة الطاقة الشمسية ما يقرب من 16% من احتياجات مدينة الجونة.



وأضاف، "نعمل في مدينة الجونة على تحقيق الاستدامة البيئية كضرورة مُلحة في ضوء تأثيرات التغير المناخي، حيث نحرص على حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال القادمة. كما تستكمل مدينة الجونة خططها نحو تحقيق معايير الاستدامة وتقليل تأثيرها البيئي، من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية في محافظة البحر الأحمر على رأسها إعادة تدوير 100% من مياه الصرف المستخدمة في الري، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة بالشراكة مع شركة إرتقاء، واستخدام تقنيات صديقة للبيئة في أعمال البناء المختلفة."

تعاون في مجالات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية

وقعت قرة إنرجي الشركة الرائدة في مجالات المقاولات وكفاءة الطاقة والتوريدات وإدارة المرافق، بروتوكول تعاون جديد مع شركة سيدي كرير للبتروكيماويات لإنشاء شركة مساهمة للتعاون في مجالات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والأنشطة الصناعية واستعادة العوادم المهدرة وتوليد الطاقة المزدوجة.



وتعقيبًا على هذه الشراكة قال المهندس أيمن قرة رئيس مجلس إدارة تعاوننا يتماشى مع إستراتيجية الدولة في رفع كفاءة الطاقة وتخفيض الانبعاثات الحرارية، وتعد هذه الشراكة منفعة اقتصادية كما هي منفعة بيئية، حيث أصبحت مصر على طريق الحل وليست جزءا من المشكلة".



وعلى نفس الصعيد عقب دكتور محمد صلاح الدين مدير عام الجودة والطاقة وتميز الأعمال قائلًا: "تعاون سيدبك مع قرة هو بداية لمرحلة مختلفة من نشاط سيدبك، فنحن نهدف إلى التوسعات المختلفة وبناء نماذج أعمال جديدة، والاتفاقية هي أهم خطوة لذلك، فنحن نهتم بالاستدامة والطاقة النظيفة، موقنين أننا سنعمل معًا في بعض المشروعات الخاصة بالكهرباء والحرارة وتطبيقات مختلفة لكفاءة الطاقة."