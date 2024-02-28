الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلن مساعدات جديدة للفلسطينيين بـ53 مليون دولار

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن مساعدات إنسانية بقيمة 53 مليون دولار "مطلوبة بشكل عاجل لسكان غزة والضفة الغربية" في ظل الحرب الدائرة، وطالبت بتوفير الأمان والحماية لعمال الإغاثة.

وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور -في فيديو خلال إعداد دفعة جديدة من المساعدات لإيصالها لسكان غزة والضفة حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية- "ما يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لزيادة قدرة عمال الإغاثة على تقديم هذه المساعدات المنقذة للحياة".

واعتبرت باور أن هذه المساعدات ضرورية ومن اللازم إيصالها للمحتاجين في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، وطالبت بتوفير الأمان والحماية لعمال الإغاثة "الذين يخاطرون بحياتهم على الأرض في غزة لنقل الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه".