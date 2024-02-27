محام يكشف عقوبة الزوج حال تبديد قائمة المنقولات

قال كريم أبو اليزيد، محامي متخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن الزوج مطالب بتوفير قائمة المنقولات المذكورة في القائمة، أو يدفع قيمة هذه القائمة، مشيرًا إلى أن الزوج معرض للحبس في تبديد قائمة المنقولات من 24 ساعة لـ3 سنوات وفقًا لقيمة القائمة، وأحيانًا يحصل الزوج على إيقاف تنفيذ أحكام.

وتابع "أبو اليزيد"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ونورين شحاتة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الطلاق الغيابي للزوج أفضل من طلاق المحكمة أو الخلع، لأنه يعطي الزوجة نفقة عدة 3 شهور، ونفقة متعة تصل لـ5 سنوات.

ولفت إلى أن الزوجة من حقها رفع قائمة قضايا بعد الطلاق بـ3 شهور من تاريخ الطلاق الواقع على يد المأذون متمثلة في النفقة ومتعة ومؤخر الصداق.



