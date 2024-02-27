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الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

جون كيربي: الولايات المتحدة تطمح إلى تحقيق هدنة في قطاع غزة

المتحدث باسم مجلس
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي
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أعلن جون كيربي، المُتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تطمح إلى تحقيق هدنة في قطاع غزة تستمر لمدة ستة أسابيع، بهدف تيسير عملية استخراج المحتجزين.

وأضاف كيربي أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد بشأن هذه الهدنة في غزة، مشيرًا إلى أنهم لا يزالون يعملون على صياغة تفاصيل الصفقة.

وأوضح أن من الضروري تلبية احتياجات الأوكرانيين في ساحات القتال، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال جنود إلى أوكرانيا يعتبر قرارًا سياديًّا.

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