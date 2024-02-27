جون كيربي: الولايات المتحدة تطمح إلى تحقيق هدنة في قطاع غزة

أعلن جون كيربي، المُتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تطمح إلى تحقيق هدنة في قطاع غزة تستمر لمدة ستة أسابيع، بهدف تيسير عملية استخراج المحتجزين.

وأضاف كيربي أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد بشأن هذه الهدنة في غزة، مشيرًا إلى أنهم لا يزالون يعملون على صياغة تفاصيل الصفقة.

وأوضح أن من الضروري تلبية احتياجات الأوكرانيين في ساحات القتال، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال جنود إلى أوكرانيا يعتبر قرارًا سياديًّا.