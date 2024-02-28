بمشاركة 400 مصور عالمي| اليوم.. انطلاق أكبر حدث في عالم الصورة «اكسبوجر 2024»

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أكبر حدث عالمي في عالم الصورة الفوتوغرافية، الدورة الثامنة من معرض اكسبوجر 2024، والذي يقام خلال الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل.

وتشهد الدورة الحالية الكثير من الفعاليات التي تُضاف على المعرض لأول مرة ومنها عروض السينما والافلام الوثائقية.

ويضم المعرض أكثر من 200 فعالية يقدمها 150 من أفضل مصوري العالم، ويأتي المعرض بتنظيم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة باكسبو الشارقة.

فرصة استثنائية

ويقدم المهرجان للجمهور فرصة استثنائية لاحتراف فنون التصوير بكافة أشكاله من خلال أكثر من 200 فعالية تشمل ورش عمل، وندوات، وعروضًا سينمائية، ومسابقات، وجوائز، على مساحة تجمع بين الفن والتعليم والترفيه، إلى جانب التعرف على ثقافات وفنون العالم من خلال 2500 صورة تعكس رؤى وتجارب مئات المصورين الذين سافروا حول العالم لالتقاط قصصهم.

ويدعو المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2024" جمهور الفن وعشاق الصورة لاستكشاف العالم من خلال معروضاته المتنوعة وجدول فعالياته الواسعة التي تشمل حضور ورش العمل، والجلسات الحوارية والخطابات الملهمة،

برنامج متكامل لإثراء تجربة جميع فئات الجمهور

ويشهد المهرجان مشاركة أعمال 400 مصور من 50 دولة، ضمن مجالات متنوعة من التصوير، منهم حضور 150 مصورًا من أفضل مصوري العالم، مثل ديفيد هيوم كينيرلي، وبيت سوزا، وزيد نيلسون، وريك سمولان، ونيكول تانغ، وإريك ميولا، وكريغ باري. إضافة إلى المعرض التجاري الذي يشهد مشاركة 18 علامة رائدة من جميع أنحاء العالم، والتي توفر للجمهور عروضًا حول أحدث التجهيزات والمعدات المستخدمة في التصوير طوال أيام المهرجان.

وتتوزع أقسام المهرجان على معارض رئيسية تتضمن 25 معرضًا في التصوير الوثائقي والصحفي، 15 معرضًا في تصوير الطبيعة والحياة البرية، معارض السفر والمغامرات، معارض تصوير البيئة الحضرية وحياة الشارع، 10 معارض في الفنون الجميلة والتعبير الإبداعي، 5 معارض فن "البورتريه"، ومعارض الرياضة والحركة، والتصوير التقني والتجريبي.

ورش عمل وحوارات ملهمة

كما يوفر المهرجان فرصة للتعلم والابتكار، من خلال 66 ورشة عمل وبرنامج تعليمي وجلسة نقاش جماعية، يقدمها 27 خبيرًا دوليًا، بالإضافة إلى 10 جلسات تدريبية من مختبرات أدوبي، العملاقة في مجال الفنون المرئية، وأكثر من 34 حوارًا ملهمًا، و45 جلسة نقاش جماعية، و50 جلسة لتقييم السير الفنية للمشاركين، والتي تتيح للزوار فرصًا لا حصر لها سواء للتعرف على تجارب كبار المصورين أو اكتساب المعارف والخبرات، أو لصقل المواهب وتنمية المهارات، وتعزيز المسيرة الفنية والمهنية.



أفلام وثائقية قصيرة وطويلة

ويعرض "اكسبوجر" 27 فيلمًا وثائقيًا قصيرًا وطويلًا للزوار في صالة عرض الأفلام خلال أيامه الثلاثة الأولى من 28 فبراير حتى 1 مارس، في حين يوفر معرض الصور لهواة جمع المقتنيات والأعمال الفنية فرصة الاختيار من 2500 صورة قيمتها أكثر من 22،4 مليون درهم، والحصول توقيعات تذكارية من المصورين.

