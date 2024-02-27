انعقاد لجنة مقابلات الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة بالفيوم

ترأست الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لجنة إختيار مرشحي وممثلي تعليم الفيوم بالدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير مدرسة، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، والدكتورة أمال جمعة عميد كلية التربية جامعة الفيوم، والدكتور مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام، ومدير شئون العاملين بالمديرية، ومدير الشئون القانونية بالمديرية، وموجة عام التربية النفسية بالمديرية، ومدير إدارة التعليم الثانوي، ومدير إدارة التوجية المالي والإداري بالمديرية.

حيث قامت اللجنة بمقابلة جميع المتقدمين، واختيار 15 مرشح متقدم للانضمام الي المشروع القومي ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في اعداد 1000 قيادة تعليمية شابة ممن تنطبق عليهم الشروط الوزارية اللازمة، بعد حصولهم علي دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، حيث يتم ترشيح ممن تم اختيارهم من جميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الفيوم، لإستكمال الاختبارات والتدريبات المقررة وإختيار أفضل العناصر للمشاركة في المبادرة الرئاسية، على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير منظومة التعليم المصري بصفة عامة، وأعضاء هيئة التعليم بصفة خاصة من خلال الاهتمام بتأهيل شباب المعلمين للقيادة.