"كنز بلادى" مبادرة لنشر الوعي الأثري بين طلاب مدارس الفيوم

وجهت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بتفعيل برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومنطقة آثار الفيوم، لنشر الوعي الأثري لدى طلاب المدارس، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بالتوعية الأثرية تحت عنوان (مبادرة كنز بلادي).

ونظمت إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم بتنفيذ ندوة بمدرسة حمادة طنطاوي للغات بعنوان (الملكة حتشبسوت ) وعرض أهم المناطق الأثرية بها، حيث قامت إدارة والوعي الأثري بمنطقة الآثار بتنفيذ الندوة بحضور عصام النعيمي مدير عام إدارة سنورس التعليمية وفتحي مناع مدير عام الشؤون التنفيذية، والدكتورة فاطمة الماوردي مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية.

يذكر أن تلك المبادرة تأتي تعزيزا لدور الفيوم كمدينة تعلم مدى الحياة تتبع اليونسكو والتي تتولى مهمة الإشراف على أنشطتها بالمدارس إدارة التخطيط والمشروعات.

حضر الندوة مسئولي إدارة الوعي الأثري بمنطقة الآثار بالفيوم دكتورة نرمين عاطف مدير إدارة الوعى الأثري، وهدى محمد وإيمان علاء، ومريان اسحاق ومن مديرية التربية والتعليم، ومحمد سعد رئيس قسم التخطيط والمشروعات بسنورس.

وجه مدير تعليم سنورس الشكر والتقدير إلى مسئولي الوعي الاثري بالفيوم ومسئولي التخطيط والمشروعات بالمديرية وشكر خاص الي الشئون التنفيذية بالإدارة وتوجية التربية الاجتماعية صباح وأخصائي التربية الاجتماعية بالمدرسة،وإدارة المدرسة ممثلة فى أحمد سعد مدير مدرسة حمادة طنطاوي الرسمية للغات، وهيئة التدريس علي حسن الإستقبال والتنظيم المتميز .

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