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الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

اليوم.. انطلاق احتفالية «قادرون باختلاف» برعاية الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تنطلق، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهى الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية  رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية حيث شهدت الفترة الماضية تعاون كبير بين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لوضع الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهى الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتى التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.


ويذكر أن أعلن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية أعلن من قبل عن بدء اختيار القصص الملهمة للمشاركة في احتفالية قادرون باختلاف النسخة الخامسة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشر الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلا: الإلهام أساس قدراتنا إن كنت بطلا متفوقًا رياضيًا أو ثقافيًا أو فنيًا أو في أي مجال وتمتلك قصة تستطيع أن تلهم حياة الآخرين فأنت في المكان المناسب.

وأوضح الاتحاد في بيانه: «نتمنى مشاركتكم معنا بإرسال قصص نجاحكم الملهمة حيث سيتم اختيار أفضل القصص الملهمة للمشاركة معنا باحتفالية قادرون باختلاف النسخة الخامسة تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية».

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