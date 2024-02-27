عقوبات أمريكية بريطانية على أعضاء من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحوثي لتهديدهم التجارة الدولية

تم تصنيف أعضاء من الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب ميليشيا الحوثي التابعة لهم، على خلفية تورطهم في الهجمات المتكررة على السفن والتجارية في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل التجارة الدولية.

ومن بين قائمة الإدراجات نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا فلاه زاده (فلاح زاده)، والعضو الحوثي إبراهيم النشيري.

وكان فلاح زاده شخصية رئيسية في فيلق القدس في سوريا وأدار مشاريع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات للنظام الإيراني في الخارج.

كما تم إدراج الإيراني سعيد الجمال، الممول الذي يرأس شبكة من الشركات والسفن الوهمية التي تُدرّ إيرادات للحوثيين وتمول الأسلحة المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ، على قائمة العقوبات. وتم تصنيفه لأول مرة في عام 2021 لدعمه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما تم فرض عقوبات على القيادي الحوثي البارز علي حسين بدر الدين الحوثي، قائد القوات الأمنية، إلى جانب الوحدة 190 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المسؤولة عن نقل وتهريب الأسلحة إلى المنظمات والجماعات والدول المتحالفة مع إيران.

وحدة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني 6000، المسؤولة عن العمليات في شبه الجزيرة العربية مع أفراد على الأرض في اليمن يدعمون النشاط العسكري للحوثيين، ووحدة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني 340، المسؤولة عن البحث والتطوير وتوفير التدريب والدعم الفني للجماعات المدعومة من إيران كانوا أيضا في القائمة.

وفي نوفمبر، بدأ الحوثيون حصارًا بحريًا على طريق التجارة الدولي الحيوي دعمًا لحركة حماس في غزة، التي تخوض حربًا مع إسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مجتمعات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتعطلت مع ارتفاع تكاليف الحاويات لبعض الشركات في المملكة المتحدة وحدها بنسبة 300 بالمائة منذ بدء الحصار.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: “بينما يهدد الحوثيون باستمرار أمن التجارة الدولية السلمية، ستواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعطيل تدفقات التمويل”.

كما قدم المسؤولون العسكريون الإيرانيون دعمًا استخباراتيًا لاستهداف السفن التي تعبر المنطقة، وقدموا دعمًا رئيسيًا لتمكين الحوثيين من شن هجمات بحرية ضد الشحن الدولي.