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الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الأوقاف تسلم 20 طنًا من المساعدات الغذائية لأهالي غزة

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات
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سلمت وزارة الأوقاف المصرية 20 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، مساء اليوم الثلاثاء، للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالي غزة.

ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية.

وقد قامت الوزارة أيضًا بالمساعدة  بثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

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الدولة المصرية سلع غذائية صكوك الإطعام معبر رفح غزة