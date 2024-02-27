الأوقاف تسلم 20 طنًا من المساعدات الغذائية لأهالي غزة

سلمت وزارة الأوقاف المصرية 20 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، مساء اليوم الثلاثاء، للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالي غزة.

ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية.

وقد قامت الوزارة أيضًا بالمساعدة بثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

6734f186-ba3d-44b0-abb5-89d56c3d932c

ed627a7c-6838-4bd4-b143-f0b1b1c831c4

003aae4a-0da3-42a9-87a6-b9f09321d097

c1ecbbfd-56c1-4c0d-8560-66a131e81c99

cfa0de12-5ddd-4ac3-a03c-d279193b962c

b7564765-3bd8-43d9-b52e-00f5768f87b7