مباحثات أردنية إماراتية لتعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين

ترأس وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، جلسة مباحثات مع نظيره الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في إطار فعاليات الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس اليوم الثلاثاء. وركزت المباحثات على تعزيز التعاون الأمني والشرطي بين البلدين.

تناول الوزيران مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية الجهود المشتركة لضمان الأمن والاستقرار. وتبادل الوزيران الآراء حول سبل محاربة الجريمة المنظمة ومكافحة تهريب المخدرات، مؤكدين على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في هذا الصدد.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والشرطة، مع التركيز على مكافحة آفة المخدرات وضرورة التعاون الفعال لوقف عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود الإماراتية والأردنية.

وأكد الوزير الأردني عمق العلاقات التاريخية والروابط الوطيدة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر مختلف المجالات، وكذلك على حرص المملكة الأردنية على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات، بهدف خدمة مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأشاد الفراية بالدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأردن عبر مختلف المجالات، كما أشاد بموقفها المتميز من القضايا العربية العادلة، وخاصة الدعم الذي قدمته للتعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأكد الفراية أن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة تعكس حرصها الحقيقي على تعزيز الروابط العربية، وتعزيز جهود التعاون بين الدول العربية الشقيقة، بهدف خدمة قضاياها ومصالحها المشتركة.

وفي إطار التبادل الثنائي، أطلع الوزير الفراية، وفقًا لبيان وزارة الداخلية الأردنية، نظيره الإماراتي على نتائج الاجتماع الرباعي الذي نظمته عمان في السابع عشر من الشهر الحالي. حيث جمع الاجتماع وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان لمناقشة الجهود المشتركة لمكافحة آفة المخدرات.