الأوقاف: إيفاد إمامين وقارئ إلى كندا وألمانيا والمالديف لإحياء ليالي شهر رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إيفاد كل من:

1. الشيخ إبراهيم مسعد عبد الحميد بلتاجي - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة - للعمل بمسجد الأنصار بلفال - كيبك - كندا - إمامًا.

2. الشيخ فرغلي معوض سيد مشعال - إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط – للعمل بدولة المالديف– إمامًا.

3. الشيخ أيمن عادل مصطفى عبد الحفيظ – عضو نقابة القراء المصرية - للعمل بجمعية مسجد طارق بن زياد - فرانكفورت - ألمانيا - قارئًا.

وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م ( 91 ) إمامًا وقارئًا.

يأتي ذلك في اطار اهتمام وزارة الأوقاف باحياء شعائر شهر رمضان المبارك، في جميع انحاء العالم الإسلامي.