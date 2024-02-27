طرح البوسترات الرسمية للجزء الرابع من مسلسل المداح "أسطورة العودة"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح، منذ قليل البوسترات الرسمية للجزء الرابع من مسلسل "المداح أسطورة العودة"، وذلك تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان ٢٠٢٤، والذي تدور أحداثه حول عالم الجن، والإيذاء الذي قد يتعرض له البشر من الجن.

وحقق مسلسل "المداح" في الثلاثة أجزاء السابقة نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا خلال عرضه في المواسم الرمضانية الماضية.

مسلسل "المداح 4" من بطولة كل من حمادة هلال، وفتحي عبدالوهاب، وخالد سرحان، وهبة مجدي، وصبحي خليل، وحنان سليمان، ودنيا عبدالعزيز، وهلا السعيد، وآخرون، والمسلسل من تأليف أمين جلال، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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