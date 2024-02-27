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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

طرح البوسترات الرسمية للجزء الرابع من مسلسل المداح "أسطورة العودة"

مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح، منذ قليل البوسترات الرسمية للجزء الرابع من مسلسل "المداح أسطورة العودة"، وذلك تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان ٢٠٢٤، والذي تدور أحداثه حول عالم الجن، والإيذاء الذي قد يتعرض له البشر من الجن.

وحقق مسلسل "المداح" في الثلاثة أجزاء السابقة نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا خلال عرضه في المواسم الرمضانية الماضية.

مسلسل "المداح 4" من بطولة كل من حمادة هلال، وفتحي عبدالوهاب، وخالد سرحان، وهبة مجدي، وصبحي خليل، وحنان سليمان، ودنيا عبدالعزيز، وهلا السعيد، وآخرون، والمسلسل من تأليف أمين جلال، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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مسلسل المداح أسطورة العودة حمادة هلال