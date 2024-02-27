كريم فؤاد يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك بلدية المحلة

أضاف كريم فؤاد الهدف الثاني للأهلي في مرمى بلدية المحلة في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز.

وجاء هدف كريم فؤاد في الدقيقة 14 ليعزز تقدم الأهلي بعدما أحرز الفلسطيني وسام أبو علي الهدف الاول بعد 4 دقائق فقط من بداية المباراة ليحرز اول أهدافه مع المارد الأحمر.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة بلدية المحلة بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ويعود الأهلي لمسابقة الدوري الممتاز بعد غياب 3 شهور تقريبا بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية والسوبر المصري وفترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ولعب الأهلي 6 مباريات فقط في الدوري الممتاز حقق الفوز في 4 وتعادل مرتين، ويحتل المركز العاشر مؤقتا، بينما يمتلك فريق بلدية المحلة 13 نقطة، ويحتل بها المركز الثالث عشر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد هاني

خط الوسط : كريم نيدفيد، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : كريم فؤاد، رضا سليم، وسام أبو علي.

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: عبد الله جمعة - إسلام مرزوق - محمد عبد الرازق - أحمد رضا

الوسط: - كريم ممدوح - يوسف حسن - هشام شعبان - أحمد كهربا

الهجوم: محمد أميسي - حسام أشرف