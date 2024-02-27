فوائد عظيمة لتمرين الجلوس على الحائط.. تعرف عليها

من التمارين المهمة للجسم التي يمارسها الرياضيون والأشخاص غير الرياضيين الذين يمارسون بعض التمارين الرياضية بشكل خفيف هو تمرين الجلوس على الحائط هذا التمرين يستهدف العضلات الرئيسية في الجسم، التمرين في البداية يكون صعب لبعض الناس ويحتاج عزيمة وثبات حيث يضغط على عضلات الساقين ولكن مع الوقت تظهر فوائده الكبيرة على الجسم.



-فوائد تمرين الجلوس على الحائط:

شد عضلات الجسم.

تقوية عضلات القدمين.

زيادة قوة العضلات الأساسية.

تحسين التركيز والوضعية الصحيحة للجسم.

زيادة القدرة على التحمل.

تنشيط القلب والدورة الدموية.

يساعد في حرق الدهون.



-طريقة ممارسة تمرين الجلوس على الحائط:

الجلوس بوضعية الظهر ان يكون الظهر بالكامل ملامس للحائط مع النزول بوضعية "السكوات" او "القرفصاء".

الثبات بظهر مفرود مدة 30 ثانية ثم الوقوف والمشي الخفيف 30 ثانية وإعادة التمرين لأكثر من مرة وفي البداية يكون مدة اقل وتزداد معالوقت.

ان تكون الركبتين في مستوى واحد وبشكل متوازن لا مرتفعة لاعلى او منخفضة.

القدمين متباعدتين بمسافة تساوي عرض الكتفين وبطن القدمين ثابتة على الارض.

الالم بعد اول تمرين ولمدة معينة سوف يشعر بالم في العضلات ولكن مع الوقت سيختفي الالم.