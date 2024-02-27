لأول مرة.. اختيار امرأة من أصول عربية لمنصب المتحدث باسم حلف "الناتو"

اختيرت اللبنانية "فرح دخل الله" لتكون المتحدثة الرسمية باسم حلف شمال الأطلنطي "الناتو" ابتداءً من الأول من مارس المقبل، مما يجعلها أول امرأة من أصول عربية تشغل هذا المنصب الدولي البارز.

أعلن ذلك بيان صادر عن مكتب الأمين العام للحلف، ينس ستولينبيرج، حيث رحب بـ"دخل الله" وأثنى على قدراتها الاستثنائية في التواصل، مما يساهم في تعزيز دور الناتو في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز الأمن الجماعي لأعضائه.

ويُذكر أن "فرح دخل الله" حاصلة على درجة البكالوريوس في الفنون السمعية والبصرية والإعلام من جامعة القديس يوسف اللبنانية عام 2004، وحصلت بعد ذلك على دبلوم في الإعلام والاتصال السياسي من كلية لندن للعلوم الاقتصادية عام 2006.

وستتولى "فرح دخل الله" مسؤولية منصب المتحدثة الرسمية باسم حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، خلفًا للمتحدثة الحالية "ونا لونجيسكو" التي شغلت المنصب منذ عام 2010 وحتى نهاية عام 2023.

تتمتع "دخل الله" بخبرة طويلة في مجال الإعلام والاتصال والدبلوماسية العامة، حيث حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كامبريدج البريطانية عام 2009. وكان آخر منصب شغلته هو المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث.

قبل ذلك، عملت "دخل الله" في إدارة الإعلام التابعة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين في دمشق التابعة للأمم المتحدة، كما عملت كمسؤولة إعلامية في مؤسسات اقتصادية كبرى غير حكومية، بما في ذلك مؤسسة استرازينيكا النمساوية لإنتاج الأدوية.

وقبل ذلك، كانت "دخل الله" تعمل كمترجمة في عدة وكالات أنباء أجنبية.