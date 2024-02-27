"صحة غزة": هناك ضرورة لإخلاء مجمع ناصر الطبي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء أن هناك ضرورة لإخلاء مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع من نحو 120 مريضًا ونقلهم إلى مستشفيات أخرى، بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منه وتركه في حالة يرثى لها، مما يستدعي إجراءات إصلاحية عاجلة لتمكينه من استئناف تقديم الخدمات الطبية.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى أن المجمع الطبي تعرض لظروف غير صحية خلال فترة الحصار والاقتحام من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأن الكوادر الطبية فيه تعاني من صعوبات كبيرة في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، مؤكدة على ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لتأهيل المجمع لخدمة أكثر من مليون و800 ألف شخص.

وأوضحت الوزارة أن انقطاع التيار الكهربائي ونقص الأكسجين وتعطل شبكة الصرف الصحي وانقطاع إمدادات المياه وتراكم النفايات ونقص الموارد الطبية، كلها تعيق العمل الطبي في مجمع ناصر الطبي.

وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتأمين الاحتياجات الضرورية للمجمع الطبي، والضغط على الاحتلال للإفراج عن جميع الكوادر الطبية المعتقلة.

منذ فترة، بدأ الاحتلال الإسرائيلي في تكثيف حملته العسكرية ضد البنية الصحية في مدينة خان يونس، حيث قام في الأيام الأخيرة بإجبار آلاف النازحين على مغادرة مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في المنطقة.

ووفقًا لتحديث أخير من وزارة الصحة في القطاع، فإن الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، بدعم عسكري وسياسي واقتصادي من الولايات المتحدة، خلف وراءه 29878 شهيدًا و70215 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء، مع تدمير شامل للبنية التحتية وتفاقم كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل.

