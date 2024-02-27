لافروف: الوضع الأمني في البحر الأحمر ينبغي أن يُحل دبلوماسيًا

شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، الثلاثاء، على أهمية ضمان سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وأكد على أنه يجب معالجة هذه المسألة بطرق دبلوماسية.

وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن روسيا واليمن يتفقان على ضرورة تحقيق سلامة الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر، وأن هذه القضية يجب أن تكون أولوية لجميع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة حل هذه المسألة بالطرق السياسية والدبلوماسية.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن قلقه إزاء التوتر المتزايد في المياه المجاورة للبحر الأحمر وخليج عدن نتيجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة اليمنية، والذي تسبب في قصف السفن التجارية من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، مؤكدًا أن تصاعد هذا التوتر لم يكن سوى نتيجة لتصعيد الصراعات في المنطقة.

وأضاف لافروف أنه لا يمكن تبرير قصف السفن التجارية، ولا يجوز للولايات المتحدة وبريطانيا اتخاذ إجراءات عدوانية ضد اليمن بدون تفويض دولي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعيًا إلى إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة وضمان سلامة الملاحة في المنطقة.