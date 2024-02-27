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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام بلدية المحلة

وسام أبو علي لاعب
وسام أبو علي لاعب الأهلي
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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة بلدية المحلة بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. 

ويعود الأهلي لمسابقة الدوري الممتاز بعد غياب 3 شهور تقريبا بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية والسوبر المصري وفترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023. 

ولعب الأهلي 6 مباريات فقط في الدوري الممتاز حقق الفوز في 4 وتعادل مرتين، ويحتل المركز العاشر مؤقتا، بينما يمتلك فريق بلدية المحلة 13 نقطة، ويحتل بها المركز الثالث عشر. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي 

حراسة المرمى : مصطفى شوبير 

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد هاني 

خط الوسط : كريم نيدفيد، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة 

خط الهجوم : كريم فؤاد، رضا سليم، وسام أبو علي. 

الأهلي وبلدية المحلة الدوري الممتاز مارسيل كولر