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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محافظات

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أعمال موقف السيارات الإقليمي تمهيدًا لافتتاحه

رئيس جهاز العاشر
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أعمال موقف السيارات
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 تفقد المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، موقف  السيارات الاقليمي الجديد، تمهيدا لافتتاحه الرسمي في العيد القومي للمدينة في ١٠ رمضان، والذى تم تنفيذه بمعرفة إحدى شركات الطرق. 

 رافق رئيس الجهاز خلال الجولة الدكتور محمد حلمي محمد، رئيس مجلس أمناء المدينة، النائب أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز للتنمية، أيمن رضا عبد الله، وأحمد عبدالروؤف وكيلي مجلس الأمناء وعددا من أعضاء مجلس الأمناء ورجال العمل العام بالمدينة.

أكد المهندس علاء منيع ، أن مشروع موقف السيارات للمحافظات يشمل ساحة انتظار على مساحة 13 ألف م2، بطاقة استيعابية 445 سيارة، وآخر للداخلي، ويضم ساحة انتظار على 5500م2 تستوعب 150 سيارة، بجانب مجمع خدمي وإداري يشتمل على محلات تجارية، وأكشاك تحصيل، ومسجد، و نقطة أمنية، ومكتب بريد، وعيادة، وغرفة صراف آلي.

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أعمال موقف السيارات الاقليمي تمهيدا لافتتاحه

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المهندس علاء منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان موقف سيارات الاقاليم بالعاشر من رمضان العاشر من رمضان جهاز العاشر من رمضان النائب أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ