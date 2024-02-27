تأجيل محاكمة متهمين بخطف طالب في الزيتون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة شخصين، لجلسه ١٧ مارس، وذلك على خلفية اتهامهما بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون.

وجاء بالتحقيقات انه التحقيقات انه عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، قامت سيدة بالإبلاغ عن اختفاء ابنها وتبين تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، حيث قاما بالاعتراف بالاتهام المنسوب لهما، وذلك لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.