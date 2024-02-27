الغرفة التجارية بالفيوم تبحث مع سفير سيرلانكا بمصر تعزيز العلاقات الثنائية

زار باثماناثان سفير سيرلانكا بجمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء، الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، حيث كان فى استقباله المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادرة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين سريلانكا ومصر.

خلال الاجتماع، سلط السفير باثماناثان الضوء على المجالات التي يمكن لكيانات الأعمال السريلانكية التعاون فيها مع الغرفة التجارية بالفيوم، وأوضح السفير أيضًا إمكانات المنتجات السريلانكية مثل الشاي السيلاني والمنتجات ذات الصلة بجوز الهند والتوابل السريلانكية والمنتجات العشبية والقهوة وما إلى ذلك للتواصل مع الكيانات التجارية الأعضاء في الغرفة التجارية بالفيوم.

علاوة على ذلك، ناقش السفير باثماناثان إمكانية ربط شركات تصنيع الأقمشة المصرية مع شركة هيلا للملابس مصر، إحدى شركات الملابس السريلانكية المستثمرة والعاملة حاليًا في محافظة الإسكندرية.

كما تمت مناقشة ترويج الشركات السريلانكية المصنعة لمنتجات الإطارات المطاطية ، وترويج الشركات السريلانكية المصنعة لمنتجات الإطارات المطاطية بين تجار محافظة الفيوم .

واشاد سفير سريلانكا باقتراحات المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم عن قطاعات المنتجات التي يمكن للمصريين الترويج لها في سريلانكا وبالتالي إيجاد إمكانية ربط المصدرين المصريين بالمستوردين السريلانكيين المحتملين، علاوة على ذلك.

واستفسر رئيس مجلس ادارة غرفة الفيوم عن إمكانية تبادل وفود الأعمال بين غرفتهم والغرف النظيرة في سريلانكا، كما استفسر عن المعارض التجارية التي تقام في سريلانكا وإمكانية حضور مثل هذه المعارض للمهتمين بغرفة الفيوم، وعليه وتمت مشاركة تفاصيل حول المعرض التجاري القادم الصناعة 2024. كما أبدى رئيس مجلس أدارة الغرفة التجارية بالفيوم استعداد الغرفة لاستقبال الشركات السريلانكية للاستثمار في المنطقة الصناعية بمحافظة الفيوم.

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