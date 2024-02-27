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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط مركبات توك توك و رفع 116 حالة إشغال متنوعة بحي العمرانية

حملات حي العمرانية
حملات حي العمرانية
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تواصل جهود حي العمرانية رفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق، واسفرت الحمله عن رفع 116 حالة اشغال متنوعه بعدد من الشوارع منها "شارع ترعه الزمر ، وشارع كفر طهرمس ، وشارع فيصل " ، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وكلف محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية.

كما شملت الحملة ضبط مركبات التوك توك التى تعيق حركة المواطنين وتسير عكس اتجاه الطريق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بالشوارع منها الرئيسيه " بشارع أحمد كامل وشارع محمود سامى البارودي مع شارع الهرم بالتنسيق مع إدارة السرفيس  وتم ضبط عدد 3 تكاتك .

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدوري على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفوري حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.

كما تم تركيب عدد 3 اغطيه بلاعات اسمنت بدلا من الاغطيه المسروقه بشارع الهرم أمام شركه سيد للأدوية ومستشفى جنه بمعرفه الصرف الصحى صيانه الصداقه اليابانيه وجاء ذلك بمتابعة واشراف اللواء احمد جلال طنطاوي رئيس حي العمرانية ومجموعة العمل المرافقة. 

 

ضبط مركبات توك ضبط مركبات توك توك رفع 116 حالة إشغال متنوعة حي العمرانيه شارع ترعه الزمر شارع كفر طهرمس فرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات تركيب عدد 3 اغطيه بلاعات