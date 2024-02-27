الخميس.. أبطال "40 ميلا نحو الشمال" في ضيافة بيت السناري الأثري

يشهد بيت السناري الأثري، في السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 29 فبراير الجاري، العرض المسرحي "40 ميلا نحو الشمال" لفريق ضي لفنون الأداء والمسرح الدامج، ومن تأليف عبد الرحمن الحمامصي، وإعداد وإخراج سلمى محمد عبدالنبي.

العرض تدور أحداثه حول حكاية 11 مهاجرا يقدمون على رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر في قارب بالي، بقيادة صياد يسير بهم نحو المجهول، ويواجهون خلال الرحلة تحديات جسام تجبرهم على مواجهة قرار مصيري؛ ألا وهو اختيار اثنين منهم للتضحية بأنفسهم ومغادرة القارب كي ينجو الآخرون، وتتكشف خلال هذه اللحظات العصيبة قصصهم ودوافعهم للإقدام على هذه الرحلة. ومع تصاعد التوتر، تظهر قوات خفر السواحل لتحاصرهم جميعا.

"40 ميلا نحو الشمال" هو عرض تخرج الدفعة الثانية من ورشة إعداد الممثل المسرحي التي أقيمت في بيت السناري، ويهدف فريق ضي لفنون الأداء والمسرح الدامج من خلال مشروعه السنوي تخريج دفعتين، أحدهما في التمثيل المسرحي، والأخرى في التأليف والكتابة.

ويأتي هذا العرض في إطار توضيح أهمية الفن المسرحي كأداة للتعبير الفني والثقافي، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع. كما يسعى إلى إتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بأجواء مسرحية متميزة تقدم رسائل إيجابية تساعد على النهوض بالمجتمع والقضاء على الظواهر السلبية. ويسلط هذا العرض الضوء على موهبة الفنانين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ويشجع على إبراز المواهب الشابة الواعدة في مجال الفن المسرحي.

