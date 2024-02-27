"تعليم القاهرة": انطلاق نموذج محاكاة الحوار الوطنى المصري

نطمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الثلاثاء بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية نموذج محاكاة الحوار الوطنى المصرى فى ضوء خطة أتحاد طلاب مدارس القاهرة.

افتتحت الجلسة بكلمة ايمن موسى مدير المديرية حيث رحب بالحضور فى هذا الصرح العظيم لعرض نموذج محاكاة الحوار الوطنى المصرى فى جلسة دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية لمدارس القاهرة والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة وتآهيلهم فى صنع القرار وذلك يساعد فى دعم حقوق الإنسان فى إطار من الديمقراطية وكذلك بيساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل وآكثر وآعدادهم للمشاركة فى مختلف الأنشطة.

وتساهم نماذج المحاكاة فى تطوير القدرات القيادية للطلبة وتمكبنهم من اكتساب مهارات جديدة ومعرفة.

ووجهت همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بالشكر لكل المشاركين فى هذا النموذج للمحاكاة الحوار الوطنى المصرى فى ضوء خطة أتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، كما وجهت فكرة تفعيل الآنشطة وإدخال إدراج بعض الرياضيات فى الحافز الرياضى.

وأشارت إلى أنها دائما الاهتمام باستقبال الافكار الجديدة و المميزة لاتحاد الطلبة فى تنفيذ خطط جديدة تليق بشباب القاهرة.

ويعد الحوار الوطنى فرصة حقيقية للوقوف على للرؤى الممكتة والبدائل الأقرب للواقع للتغلب على تحديات التعليم فهو كتبر جامع يمكن من خلال تقديم تقييم موضوعى للارتقاء بالتعليم وتطويره.

وعلى هامش حضور ممثلى اتحاد طلاب مدارس القاهرة بالحوار الوطنى بجلسة التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية فوجب نقل هذه التجربة لطلاب وطالبات العاصمة.

ويهدف نموذج محاكاة الحوار الوطنى المصرى خلق بيئة مفكرة كبيئة الحوار الوطنى المصرى لمواكبة متطورات الدولة المصرية فى ظل دعم السيد الرئيس لتعزيز الكوادر الطلابية وتأهيلهم قياديا لأعدادهم للمشاركة فى صنع القرار المنظم للاتحادات الطلابية والريادة.