"التنقيب غير المشروع عن الآثار وأثره على الاقتصاد المصري" ندوة ذاتية بجامعة الفيوم

شهد الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار، بجامعة الفيوم، الندوة الذاتية بعنوان "التنقيب غير المشروع عن الآثار وأثره على الاقتصاد المصري" ضمن فعاليات مهرجان الندوات الذاتية على مستوى الجامعة، والذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت شعار مكافحة الفساد والتحديات الاقتصادية فى مصر (رؤى وحلول شبابية) وقامت بإعداد وتقديم الندوة الطالبة منة الله خالد الفرقة الثالثة قسم الآثار الإسلامية، وذلك اليوم الثلاثاء ، بكلية الآثار.

وحضر الندوة الدكتور عبد الرحمن السروجى وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، والدكتورة رشا طه منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآثار، والدكتورة رانيا أحمد مدير إدارة التعديات بمنطقة آثار الفيوم، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وفى بداية الندوة الذاتية، عرضت الطالبة منة الله خالد لأهم طرق خروج الآثار فى مصر سواء الشرعية أو غير الشرعية، ومنها الإهداء الحكومى والبيع الشرعي، وكذلك في أثناء البعثات الأجنبية، وخروج الآثار فى الحقائب الدبلوماسية، ولفتت إلى أن المتحف البريطانى في لندن يضم ما يزيد عن ١٠٠ ألف قطعة آثار مصرية، وكذلك أعداد مماثلة فى متاحف برلين واللوفر والمتحف الوطنى باليونان ومتحف الفنون بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشارت إلى أهم القطع الأثرية بالخارج مثل تمثال رأس نفرتيتى بمتحف برلين، وحجر رشيد بالمتحف البريطاني، وتمثال لأبي الهول بمتحف اللوفر بفرنسا، حيث وصل عدد القطع التى خسرتها مصر خلال نصف قرن ل٣٢٦٠٠ قطعة.

واستعرضت لأهم أسباب التنقيب غير المشروع عن الآثار ونتائجة المترتبة على الدولة والمجتمع والأفراد، وكذلك عددًا من الحلول المقترحة لمكافحة ظاهرة التنقيب غير الشرعى عن الآثار، ومنها تعزيز الرقابة على المواقع الأثرية، وتعزيز التعاون الدولي فى مجال تبادل المعلومات، وتشديد العقوبة فى مثل تلك الجرائم.

ويذكر أن لجنة تحكيم مهرجان الندوات الذاتية على مستوى كليات الجامعة برئاسة أ.د وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعضوية د. بيومى طاحون مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية دار العلوم، والدكتور محمد كمال منسق الانشطة الطلابية بكلية الآداب، والدكتورة مي مواهب نائب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية العلوم.

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