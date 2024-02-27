محافظ الفيوم يكرم عمال وسائقي مجلس المدينة ويسلمهم الزي الجديد

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، اصطفاف معدات ومركبات مجلس مدينة الفيوم، للتأكد من جاهزيتها، لمواجهة أي أحداث طارئة، وكذا المشاركة بفاعلية فى أعمال النظافة العامة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وذلك بميدان عبدالمنعم رياض عند المدخل الرئيسي لمدينة الفيوم من الطريق الدائري.

رافقه خلال الجولة، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، علي كافة العاملين، ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوي النظافة العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً جميع سائقي المركبات بضرورة الحفاظ على سلامة المعدات وصيانتها بشكل مستمر، للتأكد من قدرتها على العمل بكفاءة في الظروف الطارئة، لافتاً إلي أهمية تدريب الأجهزة التنفيذية وصقل خبراتهم، في التعامل مع الأزمات والكوارث.

وعقب ذلك، قام محافظ الفيوم، بتكريم عمال النظافة، والخدمات المعاونة، والسائقين، بمجلس مدينة الفيوم، حيث تم منحهم شهادات التقدير والزي الجديد، تقديراً لما يبذلونه من مجهودات، وتفانيهم فى أداء مهام عملهم.

وهنأ "الأنصاري"، جميع الحضور، والعمال والسائقين المكرمين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، مشيراً إلى أهمية الدور الذى يؤدونه باعتبارهم أحد الركائز الأساسية فى منظومة العمل بالمحليات.

جدير بالذكر، أنه قد شارك في الاصطفاف، مركبات ومعدات مجلس مدينة الفيوم، والتي تنوعت ما بين لوادر وقلابات وجرارات، وزواحف، وجليدر، وحفار، وسيارات نقل ثقيل قلاب ونصف نقل قلاب، وسيارات كسح وشفط المياه، وسيارات لتركيب مهام الكهرباء، وغيرها من المعدات.

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