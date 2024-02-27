زوجة حلمي بكر: صحته جيدة وتجاوز مرحلة الموت ويرفض الرد على السفهاء

أكدت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمى بكر، أن الحالة الصحية لزوجها مستقرة وبصحة جيدة وتجاوز مرحلة الموت على حد وصفها، مشيرة إلى أنه يتحدث وفى كامل وعيه ولكنه يرفض الرد على كل المهاترات والسفهاء وما يشاع حوله وحول صحته مؤخرا.

وقالت القرشي فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إنها ترد على هاتفه بشكل مستمر، نافية كل ما يشاع حول عدم ردها وخطفها له.

وحول بعض التصريحات الخاصة باستغاثة نجله بضرورة نقل والده حلمي بكر للمستشفى وأنه غير قادر للوصول له قالت" أنا بوجه لابنه رسالة وأقول له قبل الاستغاثة تعال شوف والدك واطمن عليه الأول وأقنعه أنه يروح المستشفى".

وأكدت القرشى، أن حلمى بكر لديه شخصية قوية بمعنى أنه مستحيل يكون مغلوب على أمره ومش ممكن حد يقوده كما يقال

تجدر الإشارة إلى أن حلمى بكر تعرض لأزمة صحية في يناير الماضي 2023 أدت الى دخوله المستشفى ليمكث فى العناية المركزة حيث كان يعاني من مشكلة احتباس للمياه في الجسم ومشاكل في الكلى وارتفاع مستوى السكر في الجسم وغادرها في فبراير 23 لتعود أزمته الصحية من جديد.