"لوموند": الإدارة الأمريكية تسعى إلى طمأنة حلفائها بعد تهديدات ترامب للناتو

أكدت صحيفة (لوموند) الفرنسية، أن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن تسعى إلى طمأنة حلفائها؛ إزاء تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتشجيع روسيا على مهاجمة دول منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي لا تفي بالتزاماتها المالية، وذلك حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت الصحيفة، مقالا كتبه فيليب جاكيه حول حلف الناتو جاء فيه "يستعد التحالف العسكري للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه، فيما هزت تصريحات ترامب الأخيرة المنظمة التي من المفترض أن تضمن الأمن الجماعي ضد روسيا، في خضم حرب على حدودها" مشيرة إلى أنه تم حشد ما لا يقل عن 90 ألف جندي من الدول الـ 31 في المنظمة بالإضافة إلى السويد، التي من المتوقع أن تنضم رسميًا إلى الحلف بعد تصديق البرلمان المجري.

وأشارت إلى أن تطورات الصراع في أوكرانيا تثير القلق، ومع افتقار الذخيرة والأسلحة الكافية، سينهار جيش (كييف) تحت القصف المتواصل للجيش الروسي، لافتة إلى أنه - في عام 2014 - عززت القيادة العسكرية للتحالف الجناح الشرقي، مؤكدة أنه على أعضاء الناتو زيادة استثماراتهم الدفاعية.

