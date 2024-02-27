البرلمان يوافق على منحة 500 ألف يورو لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة.. وخبراء: لها أهمية كبيرة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة..الحل في وجود استراتيجية جديدة للصناعات الخضراء

تعد الصناعة الخضراء والاعتماد عليها مستقبلا من أهم الخطوات التي تسعى إليها الدولة في الفترة المقبلة خاصة في ظل التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وتأثيرهما على الزراعة والصناعة حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة على منحة تعاون من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 500 ألف يورو، لتقديم خدمات استشارية ودعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.

ووفقا لتقرير لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، الذي عرضه النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، تستهدف المنحة تقديم قروض ميسرة ومنح لشركات القطاعين العام والخاص، لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ بالإضافة إلى التخلص من الملوثات.

وأوضح تقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الجهة المستفيدة من المنحة هي وزارة البيئة وتحديدا جهاز شئون البيئة باعتباره الطرف المنفذ للاتفاق، لتقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة.

وأشار التقرير، إلى أن المنحة توجه لتطوير ممارسات الصناعة المستدامة، من خلال رفع كفاءة الطاقة بخلاف المساعدة في رقمنة خدمات جهاز شئون البيئة تتضمن منح التصاريح وتقييم الآثار البيئية والتي ينبغى أن تسهم بشكل مؤثر وفعال.

وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الصناعة الخضراء لها أهمية كبيرة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والأمثلة في ذلك المجال كبيرة للغاية مثل الصناعات المستدامة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والتطور في مجال الصناعة بما يتناسب مع البيئة، إلى جانب المحافظة على الموارد وتنميتها وزيادتها.

وأضاف الإدريسي لـ"البوابة نيوز"، أن هناك دور قوي وفعال للصناعات الخضراء في دعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين التطور والبيئة خاصة في ظل الظروف التي نمر بها في الوقت الحالي من التغييرات المناخية التي أثرت بالسلب على جميع القطاعات سواء كان قطاع الصناعة أو الزراعة او الصحة أو غيرهما من المجالات.

وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أهم خطوة يجب العمل عليها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة هي التطور المستدام إلى جانب استخدام الموارد بشكل فعال ووجود ابتكارات صديقة للبيئة لتحسين جودة الهواء والماء والاعتماد بشكل أكبر على الزراعة المستدامة وتطوير الزراعة والصناعة بما يتناسب مع التغييرات الحالية.

وأضاف الشافعي لـ"البوابة نيوز"، أن هناك فؤاد عديدة لاعتماد أساليب إنتاج خضراء على مختلف قطاعات الصناعات خاصة وأن تلك الصناعة مفيدة وصديقة للبيئة، وطالب الشافعى بوجود استراتيجية جديدة تعمل على كيف يسهم قطاع رأس المال في دعم وزيادة الصناعات الخضراء مستقبلًا.