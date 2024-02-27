أصول البنك المركزي تتجاوز الـ 5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024

ارتفعت إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى 5.107 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، مقابل 4.833 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي، عن بلوغ قيمة أرصدة الذهب بالبنك نحو 257.01 مليار جنيه بنهاية يناير 2024، مقابل 260.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

أوضحت القوائم أن أرصدة “المركزي” لدى البنوك سجلت نحو 519.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2024.

وكشفت عن ارتفاع الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي إلى 22.8 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 12.552 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.