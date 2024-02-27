التحريات حول انقلاب مقطورة بمنشأة القناطر

تباشر النيابة بمركز امبابة وكرداسة التحقيقات حول انقلاب سيارة انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالزيت أعلى طلعة الاقليمى، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وفي التفاصيل، تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالزيت أعلي طلعة الإقليمي بنطاق قرية بني سلامة بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالتنسيق مع رجال الحي والمرور تم التعامل مع البلاغ وتيسير حركة المارة بالطريق العام.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.