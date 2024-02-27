ads
الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رئيس الزمالك يستقبل سفير بلجيكيا في مقر القلعة البيضاء

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك فرانسوا كورنييه سفير بلجيكا في مصر مساء  الاثنين في مقر القلعة البيضاء.
وحرص رئيس نادي الزمالك على الترحيب بالسفير البلجيكي، موضحاً أن دور القلعة البيضاء لا يقتصر على الشق الرياضي فقط، ولكنه دور رياضي واجتماعي وسياسي. 
وأضاف الكابتن حسين لبيب :" يرجع الفضل في إنشاء نادي الزمالك للبلجيكي جورج مرزباخ، وندعو حفيده وعائلته لحضور مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر".
وفي نهاية الزيارة قام الكابتن حسين لبيب بتسليم السفير درع نادي الزمالك وقام فرانسوا كورنييه بتسليم رئيس نادي الزمالك هدية تذكاريه.

حسين لبيب الزمالك فرانسوا كورنييه بلجيكا