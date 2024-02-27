وزيرالخارجية الكويتي يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان تطورات الأوضاع بغزة

بحث وزيرالخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والجهود الدولية تجاه وقف القتل وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء هذه الكارثة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني للتخفيف من معاناة الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ - إن الجانبين بحثا على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف، الجهود التي تقوم بها الكويت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والبرامج الطموحة التي تنفذها كل الوزارات والهيئات الرسمية، ومساعيها المستمرة لتبني المشاريع والمبادرات البناءة التي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها في إطار تنفيذها للرؤية الوطنية 2035 والتزامها بالمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الإنسان.

وناقش الجانبان أوجه التعاون الثنائي بين الكويت والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان، وصون الحريات وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة ومقاصد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

