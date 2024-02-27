رفع 665 حالة إشغال طريق مخالف بالشوارع في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة إستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين أسفرت بمركز ومدينة دمنهور عن رفع 615 حالة إشغال متنوع .

وفى ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 50 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.



