ضبط المتهم بترويج المواد المخدرة عبر "فيسبوك"

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالترويج والإتجار بالمواد المخدرة عبر موقع "فيس بوك".
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإستخدامها فى الترويج لبيع الأقراص المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزته (عدد 2000 قرص مخدر).. بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.