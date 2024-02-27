الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها في مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وحققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة النتائج الإيجابية التالية :

ضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .. وبحوزتهما ( 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى الهيدرو والآيس – 180 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية).

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان .. وبحوزته ( بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.