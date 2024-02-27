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الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة

المتهمين
المتهمين
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  واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  جهودها في مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وحققت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة النتائج الإيجابية التالية : 

 ضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .. وبحوزتهما ( 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى الهيدرو والآيس – 180 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية).
 ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان .. وبحوزته ( بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات).
 بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

الحشيش القاهرة ة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة