ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش بالإسكندرية

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية بحوزتهما 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقيمة مالية تقدر بحوالى 1,750 مليون جنيه.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام).. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,750 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.