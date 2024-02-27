ads
الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش بالإسكندرية

ضبط عنصرين إجراميين
ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الاجهزة الامنية  اليوم من ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية بحوزتهما 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقيمة مالية تقدر بحوالى 1,750 مليون جنيه.
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام).. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,750 مليون جنيه تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية 25 كيلو جرام الحشيش