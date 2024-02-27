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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الأمن يداهم ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية في أسيوط

ورشة لتصنيع وبيع
ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة
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تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية وبحوزته 27 قطعة سلاح نارى.
 وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها.
م ضبطه وبحوزته (6 بنادق آلية – 8 طبنجات – 3 بنادق خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - جهاز لاسلكى) وكذا (الأدوات والخامات المستخدمة فـى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية).. وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وتصليحها.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بأسيوط ورشة الأسلحة