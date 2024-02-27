الأنبا إبرام يصدر بيانا بشأن إزالة تمثال الأنبا أنطونيوس المثير للجدل

أصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم برئاسة الأنبا أبرام مطران ورئيس إدارة الفيوم بيان شكر إلي الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر.

وعبرت المطرانية في بيانها الصادر منذ قليل، عن تقديرها لإزالة التمثال الذي أقيم مؤخراً للقديس العظيم الأنبا أنطونيوس الذي يبلغ طوله ٩ أمتار و وزنه ٢ طن .

وأضافت: "الشكر لكل من يهتم بتكريم القديسين دون الإخلال بتعاليم الكتاب المقدس وبعقيدة وطقوس وقوانين كنيستنا الأرثوذكسية عبر تاريخها المجيد "لاَ تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَالًا مَنْحُوتًا" (خروج ٢٠: ٤) (تثنية ٥: ٨ ) وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور إزالة التمثال من مدخل دير القديس الأنبا أنطونيوس العامر بالبحر الأحمر.