مقرر مساعد النقابات: جدية الحكومة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يعطي قوة للمرحلة المقبلة

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن توقيت انعقاد الحوار الوطني للمرة الثانية جيد جدًا في ظل إعلان الحكومة منذ أيام قليلة البدء في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وهو ما يعطي انطباعا أن الحكومة جادة على تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وأضاف "البدوي" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على قناة دي إم سي، اليوم الثلاثاء، أن وضع جدول زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني يعطي أهمية وقوة للمرحلة القادمة للحوار الوطني وتجعل نسب المشاركة أكبر باعتباره له مخرجات حقيقية وتنفذ على أرض الواقع.

وتابع، أن الجميع يسعى الآن لطرح مواضيع جديدة سيتم تناولها خلال جلسات الحوار الوطني القادمة، موضحًا أن المرحلة القادمة سيتم مناقشة تحديات النقابات العمالية وقانون العمل، لما لهم من أهمية كبيرة.

وأردف، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني: "نسعى إلى وضع قانون يهتم بتوفير الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص"، موضحًا أن مشروع قانون الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص سيسهم في طمأنة الشباب والعاملين بالقطاع.