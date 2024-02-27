"مستقبل وطن": انطلاق جلسات المحور الاقتصادي يؤكد قناعة الدولة بأهمية الحوار لتعزيز عملية الإصلاح

قال عبد الله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن انطلاق جلسات المحور الاقتصادي يؤكد صدق الدولة وقناعتها الراسخة بأنه لا مناص عن الخرج من الأزمة الحالية سوى بالحوار وتوحيد الجهود والالتفاف حول الوطن.

وأوضح سعيد، في تصريحات له، أن الملفات المطروحة على الحوار الاقتصادي تشير إلى وجود تحول استراتيجي كبير باطلاق العنان لآفاق جديدة من الحوار دون قيود، وتعظيم الاستفادة من كافة الخبرات وضخ أفكار ورؤى جديدة في شرايين الدولة.

وأكد سعيد، أن عمق المناقشات والملفات وحجم ومستوى حضور الجلسات يؤكد أننا في انتظار مخرجات قوية ستسهم بشكل كبير في تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه الدولة.

وأشار الأمين المساعد، إلى أن الحوار الوطني يليق بجمهوريتنا الجديدة التي تسعى جاهدة لصنع مستقبل مشرق لأبنائها، ويعظم من الشعار الوطني الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وتابع: "مصر تعيش مرحلة غاية في التفرد من حيث قوة وتماسك البناء الوطني الداخلي، وعمل الجميع على قلب رجل واحد وصوب راية واحدة وهي الوطن ونهضته وريادته".