برلماني يطالب بخطة لتنشيط السياحة بعد فوز شرم الشيخ بأفضل وجهة آمنة بالعالم

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وذلك ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي "AFASU" الذهبية يعكس اهتمام مصر بالملف السياحى والأوضاع الداخلية وخطوة إيجابية يجب العمل على حسن استغلالها بشتى الطرق.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية استغلال الموارد والمقومات السياحية التى تمتلكها الدولة المصرية المتعددة فى كافة المجالات والقطاعات، واستغلال هذا الحدث فى الترويج للسياحة بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، فى ظل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة التى تشهدها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتى كان لها عظيم الأثر فى القضاء على السوق السوداء ولو تدريجيا، إضافة إلى الانعكاس على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن النشاط السياحي أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، ويُعتبر قاطرة بناء الاقتصاد وانتعاشه بصفة عامة، فهو من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتسهم بشكل كبير في الإيرادات بالعملات الصعبة، وتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بالقطاع السياحي أهمها: – المتحف المصري الكبير؛ يُعد أحد أهم المشروعات القومية بقطاع السياحة والآثار التى من المفترض أن يكون لها دور كبير فى دعم وتنشيط السياحة وجلب المزيد من العملة الصعبة.

وأضاف هندى، أن تنشيط قطاع السياحة لا يدر عملة صعبة فقط، ولكن يسهم فى توفير المزيد من فر العمل، فهو من القطاعات كثيفة العمالة، بالإضافة لتوفيره ملايين فرص العمل غير المباشرة مما يخفف من مشكلة البطالة في كثير من الأحيان، ويعمل على تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية، كما يسهم بشكل فعال في تنشيط قطاعات التعليم والتدريب في مجال المهن السياحية المختلفة، ولذلك فإن النهوض بالقطاع وتنشيطه ضرورة خلال الفترة المقبلة.