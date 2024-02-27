الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للداخلية في الدوري الممتاز

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الثلاثاء، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء الداخلية المقبل في الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الفريق على راحة سلبية من التدريبات بالأمس عقب العودة من الجزائر، بعد الفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بهدفين مقابل هدف والتأهل لدور الثمانية للبطولة.

وبدأ لاعبو الفريق مران اليوم بخوض تدريبات بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأمثل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له بعد غد الخميس، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.