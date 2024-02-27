ضبط شخص يزور شهادات دراسية بغرض تأسيس شركة بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية شخص في مدينة العبور يقوم بتزوير شهادات دراسية باسمه تفيد حصوله على درجات علمية بغرض تأسيس شركة، وتم التحفظ على المتهم والشهادات المزورة وأدوات التزوير وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ورودت معلومات لرئيس مباحث الأموال العامة، تفيد قيام شخص بتزوير شهادات دراسية باسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية تفيد حصوله على درجات علمية مختلفة في العديد من المجالات بغرض العمل بكبرى الشركات بالبلاد.

وجرى عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وأسفرت جهوده عن قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات بغرض إنشاء شركة وتساعده على التردد على العديد من الجهات الحكومية بالبلاد للتصديق على الشهادات المزورة لرغبته في إنشاء شركة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العبور وبحوزته شهادات دراسية متنوعة "مزورة" و أدوات التزوير "جهاز حاسب آلي لاب توب وطابعة ومبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.