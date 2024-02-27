مايسة عطوة: استئناف جلسات الحوار الوطني يأتي في "توقيت دقيق"

قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني هو الدعامة التي أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قواعدها ووضع لبنانها الأولى سعياً منه لجمع أطياف الشعب الواحد وانطلاقاً من حرصه على مستقبل هذا الوطن.

وأضافت النائبة مايسة عطوة في تصريحات صحفية، أن استئناف جلسات الحوار الوطنى لمناقشة الشأن الاقتصادي يأتي تأكيدا على أهمية وجود مناقشات متعمقة ومتخصصة، لمواجهة الآثار الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقالت عضو مجلس النواب، إن استئناف جلسات الحوار الوطني وتركيزه على المحور الاقتصادي، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في توقيت دقيق لمناقشة تحديات الاستثمار الوطني ووضع حلول عاجلة وفورية.

وأشادت النائبة مايسة عطوة بمشاركة الحكومة في كافة جلسات المناقشات بالحوار الوطنى وتكليف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية وتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، معتبراً أن الأوضاع الاقتصادية الحالية في حاجة إلى إشراك نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين في السياسات المالية والاستثمار للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وأعربت النائبة مايسة عطوة عن ثقتها في أن الجلسات الاقتصادية بالحوار الوطني ستكون أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في ضوء الاصطفاف الوطني الذي تشهده البلاد في هذا التوقيت والإصرار على تجاوز الأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.