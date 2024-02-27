باحث: مصر الداعم الأول لفلسطين ودورها أساسي في إدخال المساعدات الإنسانية

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أنّ مصر هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني، ودورها أساسي في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن إنشاء مصر مُخيم جديد للنازحين في مدينة خان يونس هو الثاني، ويشير إلى الدعم الإنساني من مصر، حيث يأتي بالتزامن مع ارتفاع معدلات النزوح من القطاع بشكل غير مسبوق.

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنّ التعاون المصري الفرنسي ظهر في تسلم القاهرة شحنة مساعدات فرنسية لدعم سكان غزة، موضحا أنها تتكون من 8 أطنان معدات طبية.

وأشار فوزي إلى أنّ الشق الإنساني لا ينفصل عن البعد السياسي، إذ أن هناك حديثا يتصاعد في الآونة الأخيرة عن انفراجة قريبة في ملف الهدنة الإنسانية الجديدة داخل قطاع غزة، لافتا إلى وجود مساعٍ لتحقيق هدنة تمتد لـ6 أسابيع كأساس يمكن البناء عليه من أجل الدفع لوقف إطلاق النار.