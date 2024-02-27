برلماني: مصر أصبحت أهم الوجهات الاستثمارية أفريقيا وعربيا

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مصر يُعد إحدى أهم الوجهات الاستثمارية على مستوى القارة الإفريقية والدول العربية، خاصة بعد اتباع مختلف السبل التى من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي وتوظيفه فى قطاعات حيوية تصب فى صالح النمو الاقتصادى، والفترة الأخيرة خير دليل على ذلك.

وأوضح الديب، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2020، حيث نجحت بمفردها فى الاستحواذ على 15% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة لقارة أفريقيا وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الاستثمار العالمي فى عام 2021.

وتابع النائب إبراهيم الديب: "إن صندوق النقد الدولى سبق وأعلن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستسجل نموا متواصلا فى مصر، حيث توقع أن يصل إلى 16.5 مليار دولار فى العام المالى 2025 – 2024، وما تحقق على الأرض خلال الساعات الأخيرة الماضية يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى ملف الاستثمار المباشر".

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الموضوعات الاقتصادية المهمة والمتداولة بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، إذ تتسابق الدول النامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها، ويعد من أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي فى الدول ويسهم الاستثمار الأجنبي المباشر فى توسيع قاعدة المستثمرين في البلاد، وكذلك في حل مشكلة البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة وإدخال تقنية جديدة متقدمة للدولة، والتعرف على الأساليب الحديثة المتبعة فى الإدارة والتنظيم والتسويق، مما يؤدي إلى كسب العمالة الوطنية مهارة أعلى وخبرة أكبر.