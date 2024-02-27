مطروح تستقبل 65 ألف شجرة لزراعتها بالمدن والمراكز.. صور

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، تدشين المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمحافظة مطروح، حيث استقبلت المحافظة 64 ألف شجرة مثمرة (الزيتون) وألف شجرة غير مثمرة، وجارٍ توزيعها على مجالس المدن، لغرسها وزراعتها بمختلف مراكز وقرى المحافظة

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع جهود الدولة المصرية في تطبيق نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التغيرات المناخية، وتوفير بيئة نظيفة، وصحية، وآمنة للمواطن تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وثمن المحافظ جهود جميع القائمين على أعمال المبادرة بالتنسيق بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والزراعة، والإنتاج الحربي، موضحا أنه سيراعى زراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، والحدائق العامة، والخاصة، وزراعة الأشجار غير المثمرة بالوحدات المحلية بمراكز المدن، والأحياء، وعلى الطرق العامة، لافتًا إلى أنه تم التوجيه لمجالس المدن، لاستخدام المعدات، والعمالة الخاصة بها في ري ورعاية الأشجار التي ستزرع بنطاق دائرتها للحفاظ عليها وضمان نجاح المبادرة بالمحافظة.

وفى هذا السياق، أوضح محافظ مطروح أنه يجري حاليا توزيع 100 ألف شتلة زيتون على المواطنين بعدد من مجالس المدن، في إطار نشر زراعة الزيتون بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، حيث أن الزيتون من الأصناف التي تلقي نجاحا كبيرا في زراعتها بالمنطقة ولما لها من عائد جيد للمزارع فى مطروح.

مطروح تستقبل 65 ألف شجرة لزراعتها بالمدن والمراكز

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